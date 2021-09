- Publicidade-

Ela está desaparecida desde a sexta-feira (11), por volta das 14h, após sair da residência de um amigo, no conjunto 31 de Maio, bairro Japiim, zona Sul da capital.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO) registrado nesta quinta-feira (16) por David Gonçalves de Souza, 34, amigo de Nagila, ela desapareceu após solicitar um carro por aplicativo de mobilidade, e sair da casa dele com destino a uma maternidade. Ainda segundo David, até o momento a jovem não retornou, e ele não soube informar o nome do motorista do veículo.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Nagila que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona Centro-Sul da cidade.