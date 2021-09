Mulher compra todos os assentos da classe executiva para poder viajar sozinha com seu pet

- Publicidade-

Um pequeno cão maltês foi mimado ao extremo por sua dona, que comprou uma cabine inteira de classe executiva num voo da Air India, apenas para transportá-lo. O objetivo era garantir que o pequeno animal pudesse viajar com todo o luxo e privacidade, reportou o Times of India. O fato aconteceu no dia 15 de setembro, segundo a mídia indiana.

Todos os 12 assentos da Executiva de uma aeronave Airbus A320 ficaram vazias, exceto uma, para que a mulher viajasse com seu cachorrinho no curto voo entre Mumbai e Chennai, que dura cerca de duas horas. As fontes citadas pela mídia local também afirmam que a dona do cão gastou cerca de US$ 3.400 para ter a seção do avião só para ela.

A Air India é a única companhia aérea indiana que permite animais domésticos na cabine de passageiros. O Times of India comenta que embora os animais de estimação já tenham viajado na classe executiva da Air India antes, essa é provavelmente a primeira vez que toda a classe executiva foi reservada para voar apenas um.

O porta-voz da Air India não comentou quando questionado pelo jornal sobre detalhes do passageiro peludo. O Times publicou uma foto do cão afortunado.