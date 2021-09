- Publicidade-

As imagens de uma mulher sendo assediada e derrubada enquanto andava de bicicleta pelas ruas da cidade de Palmas, no interior do Paraná, nesta segunda-feira, 27, causaram revolta e indignação nas redes sociais.

Com o apelo, o vídeo logo chegou a celebridades e influenciadores, na tentativa de encontrar os autores. Na tarde desta terça-feira, 28, o Delegado Felipe Souza, da Polícia Civil do Paraná, informou que pelo menos um dos suspeitos acusados de importunação sexual e lesão corporal foi preso e, o carro utilizado na ação, identificado. Veja:

Mulher cai de bicicleta e se machuca ao ser assediada; vídeo: