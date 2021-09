MTST faz protesto em frente à mansão de Flávio Bolsonaro

- Publicidade-

O protesto é contra os preços altos de alimentos e do combustível, dentre outros itens. Cartazes dizem: “Tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro!”

O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) realiza nesta quinta-feira (30) um protesto próximo à mansão do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), no Lago Sul. “Ocupamos a mansão da rachadinha”, anuncia o grupo.

O protesto é contra os preços altos de alimentos e do combustível, dentre outros itens. Cartazes erguidos pelos presentes dizem: “Tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro!”.

“Enquanto o povo vai atrás de ossos para se alimentar, o Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, esbanja uma mansão de R$ 6 milhões”, afirma o MTST.

Coordenador do movimento, Guilherme Boulos confirmou a manifestação. “Enquanto o povo está na fila do osso, a família Bolsonaro esbanja luxo com dinheiro duvidoso”, escreveu o político no Twitter.

A mansão

A mansão de Flávio Bolsonaro está localizada no Setor de Mansões Dom Bosco, uma das áreas mais nobres do Distrito Federal. O imóvel custou R$ 5,97 milhões e, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), pode ter sido comprado com dinheiro das ‘rachadinhas’ ocorridas no gabinete de Flávio quando ele ainda era deputado estadual pelo Rio.

Para o MP-RJ, os desvios salariais do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) podem ter sido usados para comprar um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O imóvel foi vendido, e o dinheiro teria sido gasto na mansão. Cerca de duas semanas antes do pagamento do apê na Barra, em maio de 2014, a dentista Fernanda Bolsonaro, esposa do político, recebeu depósitos R$ 20 mil, em dinheiro vivo, “a fim de ocultar a origem dos recursos”.

Outro fato que levanta a suspeita de que Flávio pretendia ocultar informações é o de que a mansão foi registrada em Brazlândia, região administrativa localizada a 45 quilômetros da capital.