MP flagra colchões, ventiladores e objetos retirados de presos de forma irregular no Acre

Foi divulgado nesta quarta-feira, 1, uma nota de repúdio enviada por familiares de detentos que cumprem pena no Pavilhão J, conhecido como “chapão”, do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC) denunciou que uma intervenção ocorrida no último dia 19 de agosto fez com que o detentos fossem colocados por um período de mais de 6 horas sob o sol.

Os presos relataram que pertences pessoais, comprados pelas famílias, como lençóis, toalhas, papel higiênico, colchões e ventiladores foram retirados pelos policiais penais de forma ilegal e sem justificativa.

As famílias pedem o apoio do governador, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Secretaria de Segurança e Defensoria Pública e contam que apesar do medo de represálias, as famílias querem que isso tenha um fim, e contam que é comum os detentos sofrerem agressões físicas.