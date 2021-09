Movimento fora Bolsonaro leva apenas 20 pessoas para ato em Rio Branco

- Publicidade-

No domingo, 12, compareceram ao protesto contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da Capital, apenas 20 manifestantes.

O dado oficial foi informado pelo coordenador do MBL, Movimento Brasil Livre no Acre, Athos Santos, um dos organizadores.

O professor David Hall, da Universidade Federal do Acre, destacou que o ato deste domingo é apenas uma espécie de embrião para uma manifestação anti-Bolsonaro agendada em todo país para o dia 17 de novembro.

As faixas erguidas no local eram clara e contra Lula e a Bolsonaro. “Nem Lula, nem Bozo. Agora é Ciro”, dizia uma das faixas de autoria de militantes do PDT.