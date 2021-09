Movimento comunitário se une a Gladson Cameli para chamar população a se vacinar contra a Covid-19

- Publicidade-

Govenador se reuniu nesta quinta-feira, 16, com mais de 50 lideranças de entidades e presidentes de associações de moradores de Rio Branco

O encontro foi promovido pela Central de Apoio às Associações de Moradores e Outras Entidades Civis Organizadas do Estado do Acre (Ceames), durante inauguração da sua sede, na rua Coronel José Galdino, no bairro Bosque.

Às vésperas de completar 1 ano e 6 meses da pandemia de Covid-19 no Acre – os primeiros casos foram registrados no dia 17 de março do ano passado –, Cameli fez um apelo aos mais de 50 representantes do movimento comunitário presentes na cerimônia: o de que chamem os moradores de Rio Branco que ainda não tomaram a vacina ou não completaram o ciclo vacinal a comparecerem para tomar o imunizante.

“Já se foi um ano e seis meses de luta diária no Acre, para que possamos virar essa página. Quero abrir salas de aulas com segurança, quero reiniciar novas obras na construção civil, em breve teremos recursos de mais de R$ 150 milhões de asfalto para recuperação de ruas em todos os 22 municípios. Mas isso só é alcançável com 100% de êxito se as pessoas se conscientizarem de que devem todas estar vacinadas”, destacou Gladson Cameli, sendo prontamente correspondido pelos líderes socais e comunitários.

Um deles é Shirley Souza, vice-presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco, que se comprometeu a promover um movimento pró-vacinação com todas as associações de moradores da capital. Na ocasião, sugeriu ao governo que promovesse um cronograma junto à entidade que ela representa para um “mutirão porta a porta”, nas casas das pessoas, incluindo as comunidades mais longínquas da capital.

“Sabemos que a vacinação é importante e estamos à disposição para esse grande levante do bem contra a pandemia, ajudando a Secretaria de Saúde e o seu Programa de Imunização a ir, porta a porta, oferecer a vacina aos moradores que ainda não se vacinaram”, prontificou-se Shirley.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Acre, ao menos 97.448 pessoas acima de 12 anos não se vacinaram sequer com a primeira dose. Outros 448.292 já tomaram a primeira, mas não compareceram para a segunda dose, embora metade desses ainda não estejam no período de receber a segunda.