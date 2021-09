- Publicidade-

Motos com placa do Brasil estão detidas na Delegacia de Roubos e Furtos da Bolívia

Duas motocicletas semi novas com modelo 160 encontram-se detidas na Delegacia de Roubos e Furtos do país vizinho Bolívia.

As Motos estão presas por estarem sem documentação, ou seja, possivelmente furtadas no Acre, e mandadas para desmanche no país vizinho.

As motocicletas possuem as seguintes informações:

Broz 160, cor cinza e azul de placa QTD 7E92.

Broz 160, cor preto e vermelho de placa QTI 8A55.

O contato com a delegacia de roubo e extorsões do Acre devem ser comunicadas em breve e é a qualquer momento mais informações sobre o caso aqui no Amazonoticias.