Motorista de aplicativo com dois passageiros tentaram enganar a PRF, mas foram presos com material entorpecente quando retornavam para o Bujari

O Motorista identificado como Joelson foi preso com mais dois rapazes, sendo um menor, no final da tarde desta quarta-feira, 01, pela Polícia Rodoviária Federal, na altura da Vila Custódio Freire.

Segundo informações de colegas de Joelson, que faz lotação do Terminal Urbano de Rio Branco para o Município do Bujari, ele teria sido chamado para transportar dois rapazes do município vizinho até Rio Branco para comprar um celular e depois os levaria de volta.

Ainda na vinda do Bujari, o veículo foi parado pela PRF que indagou os rapazes sobre a origem do dinheiro que carregavam. Um deles disse que vinha comprar um celular e teria, inclusive, ligado para sua mãe para que a mesma confirmasse sua história, o que a matriarca fez.

Os rapazes foram liberados, mas a PRF não acreditou na versão confirmada pela mãe e aguardou o retorno do veículo para o Bujari.

Ao serem parados pela segunda vez, e sem o celular que teriam ido comprar, a polícia decidiu fazer uma busca no carro e encontrou drogas no interior do veículo.

O veículos e os três rapazes foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência e os mesmos entregue à Polícia Civil para investigações.

Informações dão conta que o trio teria comprado a droga no bairro Taquari, a mando de uma mulher. E o carro usado pelo motorista de aplicativo seria alugado.