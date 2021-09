Motociclista tem braço arrancado em acidente com caminhão

- Publicidade-

Segundo relatos de testemunhas, a vítima conduzia uma motocicleta Honda CG e teria se chocado contra um caminhão furgão ao tentar ultrapassar o veículo.

Um motociclista – identidade ainda não divulgada – teve um dos braços arrancados durante um acidente com um caminhão, na manhã de domingo (05) na BR-163 no município de Sorriso (420 km de Cuiabá).

Com o impacto, o homem teve um dos braços arrancados. Equipes de resgate da Rota do Oeste estiveram no local do acidente.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Regional da cidade. O atual estado de saúde do homem não foi divulgado.

Logo após a batida, uma carreta que vinha logo atrás do furgão teve de frear bruscamente e outro veículo de carga, que vinha em seguida teve que invadir a pista contrária para evitar outro choque, mas acabou batendo na lateral de outro caminhão.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. O trânsito na região chegou a ser interditado, mas liberado após os términos dos trabalhos.