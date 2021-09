Motociclista fura barreira em blitz e leva tiro de fuzil na perna

- Publicidade-

O Motociclista Micael Elison Pereira, 21 anos, levou um tiro na coxa direita e foi encaminhado para o Pronto Socorro.

Segundo uma testemunhas que enviou áudio para a Redação Ecos da Notícia, onde afirma que o motociclista não viu a blitz, pois estava em alta velocidade e quando se deparou com a barreira freio, mas a moto velha teria “derrapado os pneus” e bateu em uma placa de sinalização, quando foi alvejado com um tiro de fuzil, supostamente efetuado por um sargento da Polícia Militar.

Após o disparo o rapaz baleado permaneceu encima da motocicleta sangrando muito, quando os próprios militares iniciaram os primeiros socorros.

A blitz que estava sendo realizada na Via Chico Mendes, próximo ao Arena da Floresta.

Os primeiros atendimentos à vítima foram feitos por uma ambulância do município de Acrelândia que passava pelo local exatamente na hora da ocorrência. Em seguida outra ambulância chegou ao local e fez a remoção do paciente.

De acordo com os socorristas, o rapaz perdeu muito sangue e foi necessário fazer um torniquete para conter o sangramento.

No interior do hospital, ainda consciente, o motociclista disse que não ouviu a ordem de parar e que no momento em que ele passava pela blitz, um ônibus lhe impedia a visão dos policiais.

Um militar esteve no Pronto Socorro, mas apenas para verificar o que tinha acontecido, na versão do motociclista. Ele informou que posteriormente os policiais envolvidos na ação devem dar esclarecimentos. Mas que, possivelmente, tenha sido um disparo de advertência em virtude da desobediência do motociclista, porém a polícia ainda vai investigar.