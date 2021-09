Motocicleta roubada é apreendida durante abordagem na Estrada Transacreana

- Publicidade-

Uma motocicleta, que tinha roubada no dia 29 do mês passado em Rio Branco, foi recuperada pela Polícia Militar. A ação realizada por policiais militares do 1º Batalhão ocorreu na manhã deste domingo, 19, na Estrada Transacreana.

Os policiais realizavam um patrulhamento rural para combater ações criminosas na região, quando abordaram o veículo. Após uma consulta, a guarnição descobriu que a moto estava com a restrição de roubo.



Um adolescente que conduzia o veículo foi apreendido. O menor foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes da Polícia Militar.