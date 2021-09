Morre Vítima de tiros e golpe de faca em hospital de Rio Branco após 4 dias internado

- Publicidade-

Gelcemir Cruz de Souza, 35 anos, foi ferido no domingo (29) e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde morreu na madrugada dessa sexta-feira (3).

Gelcemir Cruz de Souza, de 35 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (3) no Pronto-Socorro de Rio Banco, quatro dias depois de ter sido internado em estado grave. Ele foi atingido a golpes de faca e disparos de arma de fogo no último domingo (29).

O caso ocorreu na Vila do V, em Porto Acre, no interior do estado, e a vítima foi atingida por pelo menos três disparos de arma de fogo na região do abdômen e um ferimento no pescoço, que pode ter sido ocasionado por uma faca, segundo informações do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Souza foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave ao Pronto-socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia, quatro dias depois ele morreu no hospital e foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar pelos exames cabíveis.

O CICC informou ainda que a guarnição policial foi acionada para atendimento de uma ocorrência de disparo de arma de fogo, na Avenida José Fernandes, em frente a um bar. Ao chegar no local, foi encontrada a poça de sangue. E a vítima já tinha sido socorrida. Até esta sexta-feira (3) ninguém havia sido preso pelo crime.