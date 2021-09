Morre atriz Marina Miranda, aos 90 anos, após ser jogada em lixão pelas filhas..

- Publicidade-

A atriz Marina Miranda, de 90 anos, estava internada em estado grave. Segundo a filha da veterana, Sylvia Miranda, o caso era irreversível.

“Ela entrou em coma infelizmente. Os médicos disseram que o quadro é irreversível.Além do Alzheimer, tinha tuberculose, infecção urinária e pulmonar, estava pesando uns 40 kg…”, disse Sylvia, ao programa “Balanço Geral SP”, da Record TV.

No ano passado, Sylvia Miranda revelou ao “Domingo Espetacular”, da Record, que a veterana virou uma acumuladora compulsiva. Na época, Sylvia disse que a mãe vivia em meio ao lixo em um apartamento no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, com mais duas filhas, Glaucia, de 47 anos, e Priscila, de 28 anos. Sylvia ainda disse, na ocasião, que as irmãs não a deixavam ver a própria mãe. Sylvia morava com Marina e as irmãs, mas após um câncer saiu de casa.

Ainda na entrevista dada ao “Domingo Espetacular”, naquela época, Sylvia havia afirmado ter feito uma denúncia contra as irmãs para tentar cuidar da mãe, que, segundo ela, vivia em situação muito precária nas mãos das irmãs.

Primeira humorista negra a ganhar destaque na TV brasileira, Marina Miranda fez sucesso nos anos 1970 e 1980 e ficou famosa pela parceria com Tião Macalé (1926-1993).