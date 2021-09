Morre agrônomo fundador da empresa de fertilizantes Manah

- Publicidade-

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) divulgou comunicado na qual lamenta o falecimento do agrônomo Fernando Penteado Cardoso, na terça-feira, 7, aos 106 anos de idade, em São Paulo. No dia 19 de setembro, Cardoso completaria 107 anos.

Formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), em Engenharia Agronômica, foi 1º lugar de sua turma (F-1936). No corrente ano, Fernando Cardoso estava completando 85 anos de Formatura, o que lhe confere o recorde, não somente, de mais longevo formando da Esalq, como também da própria USP.

Fernando foi fundador da empresa de fertilizantes Manah, cujo slogan era: “Com Manah, adubando dá”. A Manah foi vendida para a norte-americana Bunge. Ele também foi fundador e presidente da Fundação Agrisus, cujo objetivo era financiar projetos de ensino, divulgação e pesquisa relacionados com a fertilidade do solo.

Se tornou conhecido pelo trabalho em prol da agricultura nacional, onde alcançou a diretoria e presidência da Federação das Associações Rurais do Estado de São Paulo. Foi Secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, delegado da Agricultura junto ao Conselho Interamericano da Produção e Comércio (Chicago) e membro do Conselho e diretor da Fundação Santa Cruz (São Paulo/SP).