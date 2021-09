Moro volta ao Brasil e estuda terreno para eleições de 2022

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública retorna para decidir futuro na política. Expectativa dos dirigentes do Podemos é de que se acerte com o partido e aceite disputar o Palácio do Planalto. Alternativa seria tentar uma vaga ao Senado, no pleito de 2022

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro retornou ao Brasil, ontem, e deixou líderes partidários do Podemos na expectativa de que ele se encontre com representantes da legenda para informar se está disposto a se filiar para disputar as eleições do ano que vem. Desde que saiu do governo federal, no ano passado, Moro tem sido sondado pela sigla, que o tem como plano A para concorrer ao Palácio do Planalto.