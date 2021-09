MORDIDAS: Homem invade apartamento no Orgulho do Madeira e deixa ex-mulher ferida

- Publicidade-

Foi conduzido para a Central de Flagrantes na madrugada desta quarta-feira (29) um homem de 40 anos acusado de agredir a ex-mulher de 49 anos no condomínio Orgulho do Madeira, setor Leste de Porto Velho (RO).

Embriagado, ele chegou no apartamento da vítima e muito agressivo iniciou uma discussão com ela. Depois da breve discussão, o homem partiu para cima da ex com socos e puxões de cabelo.

A mulher na sequência foi jogada na cama e lesionada a mordidas nos braços e mãos pelo acusado.

Depois de ser muito agredida, a mulher conseguiu se desvencilhar e chamou a Polícia Militar. O autor do crime foi abordado pelos policiais e preso em flagrante.