Moradores reclamam de cano estourado e desperdício de água na rua Frei Caneca, no Conjunto ESPERANÇA 1,

Sem saber mais a quem recorrer, moradores da rua Frei Caneca, no Conjunto Esperança I decidiram gravar um vídeo do desperdício de água tratada que acontece a mais de um mês, devido serviço de aterramento mal feito pelo Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa), responsável pelo abastecimento de água em Rio Branco.

” já ligamos informando o problema, mas ninguém tomou providências. Nosso temor é que a seca do rio Acre somada a esse desperdício venha ocasionar a falta do líquido precioso” queixou, doméstica Maria do Carmo, moradora da região.

Vídeo: