Moradores encontram bebê recém-nascido abandonado em frente à casa na Compensa

MANAUS-AM | Nas primeiras horas da manhã deste sábado (04), um bebê recém-nascido, do sexo masculino, e com marcas do parto recente, foi encontrado na frente de uma residência situada na rua das Flores, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Segundo informações repassadas por moradores, o caso ocorreu por volta das 5h40 e a Polícia Militar foi acionada.

De acordo com Lucineide, a proprietária da casa onde o bebê foi encontrado, um morador teria ouvido o choro da criança ao passar em frente ao imóvel e notou os pés do bebê aparecendo em uma espécie de abrigo que havia no local. Ele adentrou para verificar e encontrou o recém-nascido em cima de uma pequena mesa, envolto em um tecido. A dona da casa foi chamada e fizeram o acionamento da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foi até o local e conduziu a criança para a maternidade Moura Tapajós.

“Eu fiquei triste por saber que esse bebê estava assim, abandonado. Eu tenho três filhas, e penso que não teria coragem de abandonar um ser indefeso, mas não devemos julgar. Pelo menos ela teve o cuidado de protegê-lo, deixando em um lugar alto, longe das formigas, aquecido e em frente à uma casa. Outras deixam em qualquer lugar né”, disse Lucineide.

O bebê receberá os cuidados necessários na unidade hospitalar e, caso nenhum familiar se identifique ou seja localizado, ele será levado para um abrigo, onde ficará à disposição de órgãos competentes e da Justiça.