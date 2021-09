Moradores de Tarauacá fazem manifestações com pedido de ajuda do poder público no dia da Independência

- Publicidade-

Na manhã desta terça-feira, 07, dia da Independência do Brasil, por volta das 8 horas da manhã, moradores de Tarauacá fecharam a BR 364.

Segundo informações, as reivindicações desta terça são para cobrar mais iniciativa do poder público. Os manifestantes reclamam da prefeitura da cidade, que não estaria olhando com eficiência para o município, pois praticamente já passou o período de verão e diversos trabalhos nas ruas e bairros não foram realizados

E outras reivindicações é o preço do gás, produtos alimentícios e tantos outros. Uma moradora destacou alguns problemas que vem passando. “A gente está fechando a BR por causa do atendimento médico, o Depasa que não transporta água para à população e o aumento de tudo, principalmente do gás. Trocar uma botija grande está sendo um desafio pois não tenho condições. Na minha casa são pelo menos 6 pessoas, dois adolescentes desempregados e sobrevivo de um churrasquinho que vendo. Tenho um esposo doente e às vezes não tem o remédio na farmácia da prefeitura, muitas vezes tenho que comprar” destacou Raimunda Nonata.

Esses protestos vem para alertar a gestão para a cidade não ficar abandonada. Um morador de Tarauacá diz a respeito das enchentes.

“Nós tivemos uma situação dramática que foi a enchente. A cidade de Tarauacá, 80% foi inundada. Foram muitos, muitos prejuízos ocasionados, muitos problemas que a população enfrentou. Inclusive, tivemos uma péssima gestão em relação a enchente, falta de atendimento, água, assistência de alimentação. Passando-se a enchente, chegou o verão nos e deparamos com a falta d’água” ressaltou Chagas Batista.

A previsão de término da manifestação em Tarauacá é para e o meio dia.

Foto: José Hallif