Ministério da Saúde vai cancelar envio de vacina contra  para o Acre

- Publicidade-

Com a oferta acima da demanda, reconhecida pelo próprio Governador Gladson Cameli, o Ministério da Saude decidiu suspender temporariamente o enviou de vacinas contra a Covid para o Acre

De acordo com informações do próprio governador em entrevista a imprensa na última terça-feira o motivo é a quantidade de doses recebidas pelo estado, com grande quantidade armazenada – e com lote a vencer.

“Temos pra mais de 1 milhão de doses, se não me engano e o povo não tá querendo se vacinar”, disse o gestor com tom de preocupação. Não há mais informações sobre a quantidade de vacina armazenada, bem como a respeito dos lotes a vencer.

O governador pediu ainda que a população procure um ponto de vacinação para completar o ciclo de vacinação: “Eu já tinha prometido que não entraria mais nessa pauta, mas é preocupante. Vamos nos vacinar, meu povo”.