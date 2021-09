“Minha candidatura é líquida e certa”, diz Márcia Bittar

- Publicidade-

Sobre um suposto acordo feito entre os pré-candidatos ao Senado de que o pré-candidato que melhor aparecesse nas pesquisas teria apoio do governador Gladson Cameli e os demais abririam mão da pretensão, Márcia Bittar afirmou à Folha do Acre que sua pré-candidatura é líquida e certa, independente de qualquer fator ela será candidata.

Márcia deixou claro que não seguirá o suposto acordo e que seguirá sua pré-campanha.

“Reafirmo a pré-candidatura como líquida e certa, pois tenho o apoio do presidente Bolsonaro e do Márcio“, diz.

A pré-candidata ao Senado afirmou ainda que todos têm direito de concorrer igualmente.

“Estou focada em avançar e ter propostas importantes para o desenvolvimento do Acre. Me sinto contemplada pela ação parlamentar dos deputados e da senadora. Entendo que todos tenham o direto, assim como eu, de concorrer nas eleições. Estamos todos no mesmo lado e continuaremos juntos”, frisou.