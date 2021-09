Militares denunciam precariedade em instalações da Polícia Militar do Acre

- Publicidade-

A Associação dos Militares do Estado , AME Acre, denuncia por meio de um vídeo , que a tenda que abrigava os PMs no Trevo de Senador Guiomard, derrubada por uma torre durante vendaval no último dia 6 de setembro, ainda não foi recolocada no lugar.

” É um descaso com as forças de segurança que realizam barreiras policiais neste local “, denuncia o sargento Igor, vice presidente da AME.

A situação precária do alojamento das guarnições que tiram serviço no Trevo também é alvo de denúncia da Associação. ” Aqui se encontram todas as forças de segurança para a realização de operações , desde a Pm, PRF e Detran. Para desenvolvermos um bom trabalho é preciso oferecer boas condições aos policiais” , citou o militar

No interior situação é ainda pior

Segundo a Associação dos Militares Estaduais, no interior do estado, a situação é bem pior com relação à estrutura, principalmente nos municípios de difícil acesso como Santa Rosa, Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

” Investimentos ainda não chegaram em alguns locais que são estratégicos no combate a criminalidade e há precariedade dos prédios onde os militares estaduais cumprem o servir e proteger diuturnamente. Os militares aguardam para saberem se os quartéis novos serão construídos, pois há 20 anos estão na espera de trabalharem em um prédio novo”, cita a Associação.