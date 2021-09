MG: Mulher de 21 anos morre afogada em rio após tentar salvar cachorro

- Publicidade-

Uma mulher de 21 anos morreu afogada no rio Paracatu, em Brasilândia de Minas (MG), no domingo (12). De acordo com o 2º Pelotão de Bombeiros Militar (Paracatu), ela estava tentando salvar o cachorro dela, que foi levado pela correnteza. As informações são do Uol.

Conforme testemunhas, a jovem entrou na água para tirar uma foto e acabou seguida pelo animal. A mulher tentou resgatá-lo, mas também foi arrastada pela força da água, sem conseguir voltar para a margem.

Segundo os bombeiros, no último final de semana, quatro pessoas morreram afogadas no noroeste de Minas Gerais. Por conta disso, as autoridades emitiram um alerta. Algumas das recomendações são escolher áreas assistidas por bombeiros e salva-vidas, ter atenção ao nível de poluição do local, ter a companhia de outras pessoas durante o nado, não ingerir bebida alcoólica ou fazer refeições pesadas e ter cuidado para não chegar a pontos longe das margens.