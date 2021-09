Mesmo com chuvas, parte dos rios do Acre seguem vazando

- Publicidade-

Apesar das chuvas que tem caído com alguma frequência no Acre neste fim de setembro, a maior dos rios seguem em alerta ou alerta máximo devido aos volumes de água muito baixos.

Na leitura desta terça-feira (28) as plataformas localizadas na Bacia do Rio Acre, Assis Brasil e Rio Branco registraram redução, Porto Acre e Plácido de Castro registraram elevação e Brasileia não registrou alteração de nível na leitura realizada no começo da manhã.

Em Rio Branco, o nível saiu de 1,48 metro para 1,40m nas últimas 24 horas. Em Sena Madureira, o Rio Iaco mede 0,82 centímetros mas estava em 0,88cm no dia anterior.

Nos vales do Envira/Tarauacá e Juruá a situação é melhor, pois os rios vão enchendo. A região de Plácido de Castro tem sido a mais chuvosa em setembro, com acumulado de 77,20 milímetros.

As plataformas localizadas em Aldeia dos Patos, Capixaba e Xapuri, permanecem apresentando falhas.

De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem do satélite TerraMA², o Rio Acre permanece em alerta máximo em Assis Brasil, Brasiléia, Porto Acre e Rio Branco e o Rio Abunã em Plácido de Castro encontra-se em atenção.

Segundo a Agência Nacional de Águas não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas. Os dados são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.