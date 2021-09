Mesa Brasil do Sesc recebe 1.800 quilos de melancia em doação de produtor rural

- Publicidade-

O programa Mesa Brasil do Sesc e o Banco de Alimentos da Prefeitura de Rio Branco estiveram, nesta semana, na comunidade do Quixadá, no km 28 da propriedade do produtor rural João Vieira. Na ocasião, houve a coleta de uma doação 1.800 kg de melancia, e toda doação deve beneficiar instituições cadastradas no Mesa Brasil e no Banco de Alimentos.

O Mesa Brasil do Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos que atua contra a fome e o desperdício. É formada por mais de 3.000 parceiros doadores (produtores rurais, atacadistas e varejistas, centrais de distribuição e abastecimento e indústrias de alimentos, além de empresas de diversos ramos de atividade), que doam seus excedentes de produção, alimentos fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras, próprios para o consumo. Recursos financeiros, serviços de logística e ação voluntária também agregam nesse Programa de solidariedade.

João não doou apenas um alimento, mas uma esperança de dias melhores para muita gente “Por mais pequeno que seja seu plantio de melancia uma parte foi para atender pessoas que estão em situação mais difícil que a minha”, disse o produtor.

O Mesa Brasil atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais cadastradas. Além disso, também atua em caráter emergencial com um trabalho de logística humanitária, mobilizando parceiros, arrecadando e distribuindo doações para pessoas atingidas por calamidades em todo o país.