Menores roubam duas motos e são apreendidos pela polícia em menos de uma hora

O primeiro assalto aconteceu na Vila Custódio Freire, manter-se deste sábado, 25, onde os dois ”assaltantes mirins” tomaram de assalto uma moto Fan Titan CG 150 de placa QWN 3J93, de cor cinza.



A Vítima, uma mulher, estava chegando em casa quando foi abordada pelos dois assaltantes.

Armados e sem capacete, eles aterrorizaram a vítima ,que na hora do nervosismo acabou reagindo e brigando com os menores.

Ela chegou a ter o braço arranhado na tentativa de não entregar a chave de sua moto, mas acabou vencida pelos bandidos.

Os Policiais do 1• Batalhão foram acionados e localizaram onde estava a moto com auxílio do rastreador. Neste momento passaram as informações via rádio para as unidades próximas na tentativa de capturar os dois indivíduos mediante as características repassadas pela vítima.



Ao chegar o local, já na região do Calafate, a polícia verificou que os dois menores já haviam deixado a moto e roubado outra, uma BIZ Vermelha de placa OXP 4956.

Foi o momento em que o Polícias do GIRO também entraram na ocorrência que culminou na apreensão da duas motos e condução dos dois menores, na mesma região, de onde e posteriormente foram encaminhados para a delegacia.

A mulher, vítima do primeiro roubo, estava revoltada. ” Essa é a segunda vez que sou assaltada em um ano. Da primeira vez levaram uma BIZ. O Pior que são menores e daqui a pouco estão soltos” lamentou a mulher.

Até o fechamento desta edição, a segunda vítima aí da não tinha sido identificada.

As duas motocicletas , assim como os menores, foram encaminhados para a delegacia para devidas providências.