Mega-sena acumulada: sorteio R$ 23,5 milhões neste sábado, 18/09

No mês de seu aniversário, as loterias caixa já sortearam mais de r$ 445 milhões em prêmios para os apostadores.

A mega-sena pode pagar r$ 23,5 milhões neste sábado (18/09), pelo concurso 2.410. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de brasília), no espaço loterias caixa, localizado no terminal rodoviário do tietê, em são paulo (sp), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das loterias caixa (perfil @loteriascaixaoficial no facebook e canal caixa no youtube).

A mega-sena deste sábado é mais um dos prêmios milionários do mês em que as loterias caixa completam 59 anos. Só em setembro, já foram ofertados mais de r$ 445 milhões em prêmios para os apostadores. a lotofácil da independência, sorteada no dia 11 de setembro, pagou prêmio de r$ 159,1 milhões para 57 apostas ganhadoras, o maior prêmio da história da modalidade.