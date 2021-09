Médicos conseguem fazer apenas dez por cento das cirurgias de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Entre os dias 4 e 7 de setembro, o governo do Estado vai realizar 16 cirurgias eletivas em Cruzeiro do Sul, incluindo histerectomia, miomectomia e curetagem.

O mutirão vai diminuir a fila de espera do Hospital de Cruzeiro do Sul, que conta com uma lista de espera de mais de 300 cirurgias eletivas, que não são consideradas de urgência.

Desde que os cirurgiões voltaram a operar, fizeram 30 cirurgias, 10% do total e a seguir nesse ritmo, só vão acabar com a fila no meio do próximo ano.