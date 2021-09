MÉDICO ALERTA: NÃO BEBA SUCOS DETOX PARA LIMPAR O FÍGADO DE TOXINAS

- Publicidade-

Quem afirma isso é o Dr. Rafael Feitas – médico e pesquisador em medicina natural.

Enquanto ricos e famosos já têm acesso a métodos alternativos mais modernos – o resto de nós tem que aceitar tratamentos duvidosos e conselhos ruins dos “gurus da saúde” para manter o fígado limpo de toxinas.

Mas agora, uma descoberta pode mudar o jogo no combate a danos hepáticos – isso porque cada vez mais pessoas, acima dos 60 anos, estão aprendendo como desintoxicar o fígado com um simples ritual caseiro que leva menos de 1 minuto, sem sucos detox. Sim, você leu certo. De acordo com Dr. Rafael, “Sucos detox não servem como uma opção sustentável.”

Em vez disso, esses sucos enchem o organismo com o açúcar das frutas, enquanto que o melhor seria consumir a polpa da fruta, já que lá estão as fibras.

Isso explica porque essa é a última tendência entre especialistas do fígado – que não recomendam sucos detox, nem usam remédios – indicam apenas esse ritual diário simples, praticado em casa, que traz efeitos muito mais potentes e duradouros.

Mas o que faz este novo método ser tão efetivo, e como ele funciona?

Bem, apesar deste método ser relativamente desconhecido até pouco tempo atrás, o caminho para seu desenvolvimento começou quando o Dr. Rafael decidiu reunir mais de uma década de pesquisa, em um passo a passo simples para limpeza do fígado.

Veja, este método foi criado para evitar toxinas hepáticas e capacitar seu fígado para atuar no nível máximo.

Nota Explicativa: No Brasil há pelo menos 40 milhões de pessoas com algum tipo de dano hepático que pode se converter em uma doença grave. Porém, muitos não fazem ideia de que isso está acontecendo porque os sinais na maioria dos casos são praticamente invisíveis.

Até então, esse método tem funcionado de forma impressionante. Isso significa poder ajudar milhares de pessoas a blindar o fígado contra doenças hepáticas e varrer impurezas.

O único problema? Somente os pacientes do Dr. Rafael tinham acesso à ele.

Mas aí, Dr. Rafael decidiu compartilhar seu método revolucionário para web e tornou-se quase uma celebridade do dia para noite.

Seu vídeo que ensina passo-a-passo a fazer isso em casa já foi visto, compartilhado, e testado por milhares de pessoas ao redor do mundo – e para a maioria, a transformação relatada tem sido extraordinária.

(Imagine viver seus próximos anos sabendo que seu fígado pode estar protegido de toxinas e doenças mortais como o câncer no fígado e a cirrose, por exemplo)

Dito isso, cada organismo é único, então os resultados de seu protocolo podem variar.

Entretanto, se você está interessado em ter um fígado limpo de toxinas, vale você tentar esse “atalho da ciência” para sua própria proteção.

Dr. Rafael Freitas é um dos mais renomados médicos da chamada medicina natural. Autor do livro bestseller “Corpo Blindado”, é formado pela Universidade Federal do Paraná. Como pesquisador é reconhecido e respeitado por seus trabalhos científicos realizados no Canadá e Coréia