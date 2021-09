Matador que confessou 24 mortes é preso pela 30° Cicom no bairro Novo; Veja vídeo

- Publicidade-

MANAUS-AM| Na manhã desta segunda-feira (13), um homem identificado como Lucas José Xavier, de 20 anos de idade, que teria confessado a morte de pelo menos 24 pessoas, foi preso por Policiais Militares da 30° Companhia Interativa Comunitária (30° Cicom), no bairro Novo, na zona Leste de Manaus.

Uma das vítimas dele teria sido assassinada por volta de 1h50 do último sábado (4), na avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital. Foi um adolescente de 16 anos identificado como Luiz Carlos da Silva Barbosa, que foi sequestrado por volta da meia noite do dia da morte na rua 13 de maio, bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul.

O adolescente morava no bairro de onde foi sequestrado e após ser levado para a zona Leste foi torturado, asfixiado, ferido com várias facadas no pescoço e rosto, além de ser baleado com 5 tiros.

Outra morte que Lucas teria confessado foi a de uma mulher, que foi decapitada no bairro Cidade de Deus. Para a Polícia, ele teria dito que a vítima era suspeita de denunciar a facção e por isso teria sido morta.

O pistoleiro teria passado uma lista de mortes realizadas por ele à Polícia Militar e outras ainda devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com o Capitão Soeiro, da 30° Cicom, o “Serial Killer” era membro de uma facção com presença em outros estados do país e migrou para uma facção rival, criada aqui na região norte. Foi a partir daí que Lucas teria começado a onda de homicídios em Manaus.

Veja abaixo a lista de mortes que Lucas teria confessado:

MARÇO

Dia 20 – 3 mortes no Tancredo Neves

JULHO

Dia 18 – 3 mortes no Novo Aleixo

AGOSTO

Dia 15 – 1 morte no Cidade de Deus

Dia 16 – 1 morte na Manaus moderna

Dia 18 – 3 mortes no Alfredo nascimento

Dia 23 – 1 morte no São Francisco

Dia 27 – 1 morte no Cidade de Deus

SETEMBRO

03/09 – 3 mortes na Panair

04/09 – morte do adolescente sequestrado na Colônia Oliveira Machado

