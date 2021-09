Mata adolescente com amigos para descobrir se era psicopata

Os suspeitos já foram detidos. Vítima tinha 18 anos e foi escolhida por ser pequena e menos resistente.

- Publicidade-

As autoridades brasileiras detiveram, esta quarta-feira, três jovens por suspeitas de terem matado uma rapariga, de 18 anos, que foi encontrada sem vida, numa mata de Goiânia, seis dias depois de ter saído de casa para lanchar com, alegados, amigo

A vítima não terá sido escolhida por um motivo específico. Foi ela como poderia ter sido outras duas pessoas que estavam nomeadas numa lista. Apenas foi Ariane porque esta era mais pequena e menos resistente.

Ainda segundo a polícia, o crime foi cometido dentro de um carro. Os homicidas escolheram uma música cuja letra falava de um assassinato. A certa altura, enquanto a canção ainda tocava, um deles estalou os dedos, dando assim o sinal para Raíssa matar Ariane.

O cenário a seguir é de terror. Os suspeitos estrangularam a vítima até esta desmaiar, para depois a esfaquear.

De seguida, colocaram o corpo no porta-bagagens, forrado com sacos do lixo, e transportaram-no até a uma mata.

Quando as autoridades chegaram ao grupo, estes confessaram de imediato o crime e entregaram a arma do crime. A faca ainda tinha restos de sangue.