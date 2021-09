Marcha das Mulheres Indígenas por direitos é iniciada nesta terça em Brasília

- Publicidade-

A II Marcha das Mulheres Indígenas começou nesta terça-feira (7) em Brasília. Cerca de 4 mil líderes, de 150 etnias de várias regiões do país, se juntaram aos indígenas já acampados no Distrito Federal.

Com o tema “Mulheres originárias: Reflorestando mentes para a cura da Terra”, a marcha é organizada Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga).

Mais de mil indígenas estão acampados no Distrito Federal desde o dia 24 de agosto para acompanhar o julgamento do chamado marco temporal para a demarcação de terras, no Supremo Tribunal Federal (STF).

O caso volta à pauta da Corte nesta quarta-feira (8). Os ministros devem decidir se é válida a tese na qual indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.