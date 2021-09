Mara Rocha é homenageada pelo presidente do Hospital do Amor de Barretos, pelo apoio para manutenção da unidade de prevenção do câncer em Rio Branco

- Publicidade-

Na quarta-feira (15/09) a Deputada Federal Mara Rocha recebeu uma homenagem do Dr. Henrique Prata, Presidente do Hospital do Amor, em agradecimento pela destinação de emenda individual para o custeio da Unidade de Prevenção do Câncer em Rio Branco em 2020.

CERTIFICADO Ha dep. Mara

Inaugurado em 2018, a Unidade de Prevenção em Rio Branco destina-se ao combate dos cânceres de mama e colo do útero ainda em fase inicial. Além do prédio fixo, o Hospital trabalha também com 2 unidades móveis (carretas) equipadas, para percorrer os municípios do interior, realizando exames de mamografia e Papanicolau.

Agradecimento Ha à Deputada Mara

“Estou muito emocionada com esse reconhecimento. O apoio ao Hospital do Amor é uma das causas da saúde que abracei, assim como o apoio aos pacientes com transtorno de espectro autista, transplantados e renais crônicos, apoio ao tratamento de crianças e jovens com problemas psicológicos, pessoas com deficiência e dependentes químicos. São áreas que precisam de atenção e recursos, por isso sempre os incluo em minhas destinações de Emendas”, informou a parlamentar.

“Assim como em 2020, destinei recursos para a unidade de Rio Branco este ano e irei repetir a destinação no próximo ano. A prevenção, feita por um Hospital tão qualificado como o Hospital de Amor de Barretos, tem salvado as vidas de centenas de pessoas no Acre”, finalizou Mara Rocha.

Assista ao vídeo: