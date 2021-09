Mara Rocha apresenta Projeto de Lei reabrindo prazo de adesão ao REFIS favorecendo empresas brasileiras

- Publicidade-

A Deputada Federal Mara Rocha, apresentou Projeto de Lei reabrindo o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). O projeto tem o objetivo de incentivar a regularização de dívidas tributárias de empresas e de pessoas físicas.

O projeto reabre o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), lançado em 2017 e popularmente chamado de Refis, com novas regras. As condições para a regularização das dívidas tributárias variam de acordo com a queda de faturamento das empresas na comparação dos meses de março a dezembro de 2020 com o mesmo período de 2019.

Segundo a parlamentar, o projeto de lei tem a finalidade de criar condições para a retomada da economia após a crise gerada pela pandemia da Covid-19.

“Diante do cenário de insegurança criado pela COVID-19, minha preocupação, a partir de pedidos de diversos empresários do Acre, é criar condições favoráveis para que a economia volte a cresce. O Congresso Nacional já aprovou diversas medidas econômicas para garantir a sobrevivência da população, das empresas e dos empregos. Mas essas medidas precisam de amparo fiscal, e estou pensando na possibilidade de garantir a sobrevivência das empresas e, ao mesmo tempo, garantir a arrecadação por parte da Receita Federal”, afirmou a parlamentar.

Mara Rocha explicou que, embora a Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, tenha representado um alívio para o contribuinte, ela ainda contém alguns impeditivos para a realização de acordos razoáveis, porque estão presentes travas que impedem transações com redução superior a 50% (cinquenta por cento) do valor total dos créditos a serem transacionados, e que concedam prazos de quitação dos créditos superior a 84 (oitenta e quatro) meses.

“Acredito que esse projeto terá como consequência o pagamento de débitos tributários e não tributários, que tenha a União como credora, gerando liquidez nos próximos anos, ampliando a perspectiva de arrecadação no futuro próximo, o que será de absoluta necessidade para que o Brasil possa retomar o crescimento econômico o mais rápido possível”, finalizou Mara Rocha.