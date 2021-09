- Publicidade-

No final desta manhã, quarta-feira (29), equipe de policiais rodoviários federais abordaram veículo no km 162 da BR-364, em Bujari, e em consultas aos sistemas encontraram mandado de prisão por estupro de vulnerável pendente em desfavor do motorista.

O indivíduo foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil do município para os procedimentos legais.