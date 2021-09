Maitê Proença namora com Adriana Calcanhotto, diz revista

- Publicidade-

Reprodução revista Veja publicou e as redes sociais espalharam que a atriz Maitê Proença, de 63 anos, e a cantora Adriana Calcanhotto, de 55 anos, estão vivendo um romance. As duas têm sido vistas circulando juntas em jantares e pequenos encontros nas casas de amigos. E, segundo a Veja, não fazem questão de esconder o namoro para quem já é do convívio.

“Elas formam um casal e parecem bem felizes”, disse uma fonte citada pela reportagem.

A publicação procurou Maitê Proença, mas ela preferiu não falar sobre a relação, que teria se iniciado há alguns meses.

“Não sou muito de abrir a minha intimidade, prefiro preservar alguns assuntos”, disse Maitê. A cantora, por sua vez, zoou o artigo em seu Instagram.