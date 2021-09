Mais um lote de vacinas contra a Covid-19 chega ao Acre nesta sexta (3)

A Secretaria de Saúde Estadual (Sesacre) informou que o lote enviado nesta sexta faz parte da 46ª remessa recebida pelo governo. Um voo comercial pousou no aeroporto de Rio Branco, capital acreana, com as doses do imunizante.

Nesta sexta (3), o Acre registrou 20 casos novos de Covid-19, de acordo com dados do boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). O número de infectados saiu de 87.835 para 87.855. Não houve nenhuma morte, assim, o número de óbitos pela doença permanece em 1.814.

Havia 24 pacientes internados nos hospitais de referência, dos quais 18 com teste positivo para a Covid-19. Outros nove exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e e 9.822 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 203 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Vacinas recebidas

Na segunda (30), a Saúde acreana recebeu um carregamento com 4.680 doses da Pfizer. Segundo o governo estadual, foi o 44º lote de vacinas recebido do Ministério da Saúde e todas as doses devem ser usadas na segunda aplicação.

Já na terça (31) chegou mais uma remessa de imunizantes. Foram 23.750 doses da AstraZeneca/Fiocruz enviadas pelo governo federal. Segundo a Sesacre, o lote era parte do 44º recebido na segunda e também será usado todo na segunda dose.

Seguindo com o reforço na imunização, na quarta (1º) o Ministério da Saúde encaminhou 4.680 doses da Pfizer e 1.250 da AstraZeneca/Fiocruz. O 45º lote de vacinas recebido do governo federal foi distribuído para as equipes de vacinação municipal para a segunda dose.

Na quinta (2), o governo federal enviou 1.250 doses da AstraZeneca/Fiocruz para continuar com a imunização dos moradores.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 842.183 doses de vacinas e foram aplicadas 692.918 doses na população até esta sexta (3), data da última atualização. Das doses, 476.410 pessoas tomaram a primeira dose, 204.791 a segunda e 11.717 a dose única. Rio Branco aplicou 317 mil doses e Cruzeiro do Sul 94,8 mil.