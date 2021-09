Mais três são presos por morte de adolescente entregue ao ‘tribunal do crime’ pela tia e madrasta no AC

“A menina está muito nervosa, se treme muito quando toca no assunto e eu não posso revitimizá-la. Ficamos de tentar mais uma vez após 50 dias, mas só se ela conseguir. O laudo seria importante para entendermos a motivação do crime, mas não temos que ver se a criança vai ter condições de fazer esse tipo de exame”, esclarece.

Cinco pessoas foram presas em flagrante por envolvimento na morte do adolescente na cidade de Feijó. O corpo do adolescente foi achado no dia 22 de agosto enterrado em uma cova rasa, em uma área de mata no Ramal do Quinôr, em Feijó, e coberto por palhas.