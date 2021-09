Mais de mil doses de vacina contra a Covid-19 da Pfizer chegam ao Acre nesta quarta (15)

Um novo lote de vacina chegou ao Acre nesta quarta-feira (15) para a Saúde continuar com a campanha de imunização contra a Covid-19. Um voo comercial trouxe no total 1.170 doses da Pfizer enviadas pelo governo federal.

A remessa foi entregue no aeroporto de Rio Branco para as equipes do governo estadual. As doses serão levadas para a sede do Programa Nacional de Imunização (PNI) para serem distribuídas aos municípios.

A última vez que o estado acreano tinha recebido doses da vacinas contra a Covid-19 tinha sido no dia 8 de setembro. Foram 11.700 doses também da Pfizer que foram distribuídas para as cidades usarem na primeira e segunda aplicação.

‘Pausa’ no envio

Com doses em estoque, a Saúde do Acre solicitou uma pausa de uma semana no envio de vacinas contra a Covid-19 para o governo federal. Foi pedida a suspensão do envio de doses da Pfizer e CoronaVac.

Segundo o PNI, no estoque do estado existem 1.180 doses da Pfizer com data de validade para 30 de outubro e outras 4,3 mil do mesmo imunizante que vão vencer no final do mês de novembro.