Mais de 40% dos brasileiros já estão completamente imunizados contra a Covid-19

Mais de 40% da população brasileira já está totalmente imunizada contra a Covid-19, somando a primeira, a segunda, a dose única e a dose de reforço. No total, já são 230.319.693 de doses aplicadas desde o começo da vacinação no país. Os dados foram divulgados na noite de ontem (24) pelo consórcio de veículos de imprensa.

Aqueles que receberam ao menos a primeira dose de algum imunizant, ou seja, estão parcialmente imunizados, correspondem a 144.028.288 pessoas ou 67,52% da população.

A dose de reforço já foi aplicada em 521.620 pessoas (0,24% da população). Com isso, somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 230.319.693 doses aplicadas desde o começo da vacinação no país.

Ainda conforme o levantamento, os estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são o Mato Grosso do Sul (54,94%), São Paulo (53,47%), Rio Grande do Sul (44,78%), Espírito Santo (42,19%) e Paraná (40,84%).