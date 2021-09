Mais de 257 mil não tomaram a 2ª dose da vacina contra Covid-19

- Publicidade-

Os dados da Secretaria de Estado da Saúde divulgados nesta sexta-feira (10) indicam que 257.800 pessoas precisam tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19 no Acre.

O Estado tem hoje 318.500 doses disponíveis, o suficiente para cobrir a taxa vacinal das pessoas que têm de tomar a segunda dose, e de outras 60.700 que ainda não receberam a primeira. Somente nesta quinta-feira, 9 de setembro, chegaram 11,7 mil imunizantes.

O levantamento do Programa Nacional de Imunização, o PNI, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) mostra que ao menos 1.028.380 doses da vacina já foram distribuídas no estado até agora, entre os 22 municípios.

É mais de 1 milhão de vacinas disponíveis em solo acreano, segundo os últimos números, de quinta, 9/9.