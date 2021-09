Mais de 1,9 mil presos ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra Covid no Acre

“É uma situação preocupante, porque na unidade Francisco de Oliveira Conde nós temos 15 pavilhões com centenas de celas e, por amostragem, cheguei a esse número de 108 reeducandos que nem tomaram a primeira dose. Então, é preocupante, porque é necessária a vacinação desse grupo prisional, que é prioritário. Por questões óbvias, eles não podem sair, então o poder público tem que mandar a vacinação para eles, que estão aguardando”, destaca.

Visitando algumas celas e perguntando sobre as doses, o promotor identificou um número alto de presos na capital sem a primeira dose da vacina. Agora, ele fez um ofício para a presidência do Iapen e também aos órgãos de saúde para que esse público seja vacinado.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, reconheceu que a vacinação na capital realmente segue lenta dentro das unidades prisionais. Porém, destacou que tem avançado bem no interior.

“É importante esclarecer que as unidades prisionais do estado têm avançado, apenas Rio Branco tem encontrado dificuldade e aí nós temos os números que comprovam isso. Temos uma tratativa de receber essas vacinas, importante esclarecer que recebemos essas vacinas do município e eles têm requisitado documentos, como cartão do SUS, por exemplo, sendo que no interior, apenas com o RG conseguimos vacinar. Mas isso tem sido tratado e acredito que nos próximos dias vamos concluir essa primeira dose nas unidades”, garante.