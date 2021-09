Mais de 11,7 mil doses da Pfizer chegam ao Acre para campanha de imunização contra a Covid-19

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) as doses serão utilizadas tanto para primeira e segunda aplicação. Esse é o 48º lote de vacinas recebido do Ministério da Saúde.

Um voo comercial trouxe o carregamento com a vacina até o aeroporto de Rio Branco, capital acreana. A remessa foi levado para a sede do Programa Nacional de Imunização (PNI) para ser distribuídas para os municípios.

Na terça (7), Feriado da Independência, as equipes da Sesacre fizeram um mutirão de vacinação na Biblioteca Pública Estadual (BPE), no Centro de Rio Branco, das 9h às 17h. Mais de mil foram imunizadas na ação.

Segundo informações do portal do governo acreano, o estado tem 222.421 pessoas com o esquema vacinal fechado até esta quarta.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 953.833 doses de vacinas e foram aplicadas 704.091 doses na população até esta quarta (8), data da última atualização. Das doses, 481.670 pessoas tomaram a primeira dose, 210.662 a segunda e 11.759 a dose única.