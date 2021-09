Mãe é presa após esconder droga e munição na roupa da filha de 7 anos

- Publicidade-

Uma ação de investigadores do Núcleo de Capturas da Polícia Civil (NECAP) realizada nesta terça-feira, 28, resultou na prisão de um casal envolvido com o tráfico de drogas. A operação policial teve como alvo uma residência localizada na Jambu, região do Apolônio Sales.



Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, Tailiny Rodrigues Melo escondeu droga e munição na roupa da própria filha, uma criança de apenas 7 anos. A intenção era escapar do flagrante, mas os policiais do NECAP conseguiram localizar o entorpecente.



O companheiro da acusada, Paulo Henrique Queiroz, também foi preso na ação policial. Ele portava uma escopeta calibre 36. O casal era investigado pelo Núcleo de Capturas há pelo menos 30 dias.

O casal foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.