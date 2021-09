Mãe e Filho presos suspeitos da morte de adolescente de 15 anos grávida

- Publicidade-

Manaus – AM | Equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros – DEHS, cumpriu dois mandados de prisão em nome de Rafael de Oliveira Lopes, 28, e sua mãe Ivanir Silva de Oliveira, 56, investigados pela morte de Vitória de Jesus Rodrigues de Souza,15 , grávida de oito meses. O crime ocorreu no dia 31/08 deste ano, no bairro Cidade de Deus, zona norte da cidade.

Segundo a Delegada Marna de Miranda, que está a frente do caso, o investigado já teria passagem pela polícia, em um dos casos, o crime de estupro de vulnerável, sendo a vítima a própria irmã , “Ele já tem registros na polícia, até mesmo pela Lei Maria da Penha, ele já assumiu a autoria do crime, alegando que a intenção era o crime de estupro e não de matá-la, foi “acidente”” ,relatou a autoridade.



Uma familiar conversou com a equipe de imprensa, “Ele é um dissimulado, a irmã dele tem problemas psicológico, ele a estuprou, gostaríamos de fazer um exame de DNA na filha dela, para tirarmos a dúvida se ele seria o pai da própria sobrinha, esse coisa estranha tentou estuprar a outra irmã, e depois vem se fazendo de vítima, a mãe dele foi enganada, ela também tem problemas psicológico, ele é um monstro”, desabafou.

Rafael será ouvido pelas autoridades e após conduzido para a Central de Recebimento e Triagem – CRT, onde ficará a disposição da justiça.