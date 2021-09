Mãe e filha adolescente morrem após carro colidir de frente com caminhão

- Publicidade-

Uma mulher de 50 anos e sua filha, de 15, morreram na manhã desta segunda-feira (27) após um carro e um caminhão colidirem de frente na SC-157 no Oeste catarinense.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 76,3 da rodovia, entre os municípios de Coronel Freitas e Quilombo.

De acordo com com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), as vítimas estavam em um Hyundai Creta.

O veículo ainda transportava uma criança de 11 anos, que foi socorrida e encaminhada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Regional do Oeste. A causa do acidente não foi divulgada.