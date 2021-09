Quais são os direitos de quem vive uma união estável?

Viver uma união estável te dá direito a alguns benefícios, confira no artigo de hoje quais são eles e como comprovar seu relacionamento.

- Publicidade-

Como já mencionamos vários casais tem optado por morar juntos vivendo em uma união estável ao invés do tradicional casamento,

No artigo de hoje você vai conhecer os benefícios que tem direito ao viver essa união, confira.

O que é a união estável? Segundo o Código Civil a união estável é aquela relação de convivência entre um casal de forma duradoura e contínua, sendo objetivo de ambos constituir uma família.

Lembrando que a união estável pode ser reconhecida por meio de diversos documentos que mencionaremos logo mais no artigo.

De quanto tempo o relacionamento precisa para ser considerado União Estável?

No passado o relacionamento precisava de no mínimo 5 anos ou a existência de filhos para se configurar união estável, entretanto, as coisas mudaram e agora esse prazo já não existe mais.

Pois, agora, o ato é subjetivo e dependerá da forma ao qual é apresentado o relacionamento à sociedade, bem como a vontade de se constituir uma família.

Porém, quando falamos de benefícios previdenciários a lei 13.135/05 exige o prazo de dois anos para que seja possível a obtenção de benefícios.u

Quais são os benefícios que tenho direito ao viver uma união estável?

Ao formalizar seu relacionamento, você e seu cônjuge tiveram os mesmos direitos daqueles que vivem um casamento regido no civil, com o regime de comunhão parcial de bens.

Com relação ao regime de bens, tudo aquilo que for adquirido após a data de início da união estável deve ser partilhado entre os companheiros de maneira equivalente. A união estável dá direito, ainda: À herança;

À declaração conjunta de Imposto de Renda;

Facilita a migração para o casamento. Em situação de separação, a união estável garante: Pensão alimentícia;

Separação de bens;

Guarda compartilhada dos filhos. Quais são os benefícios do INSS que tenho direito? Aquele casal que vive em uma união estável tem direito a pensão por morte e também ao auxílio-reclusão, em caso de prisão do segurado e também do seu companheiro.