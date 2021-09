Lula continua à frente de Bolsonaro e aparece com 56% contra 31% no 2º turno, diz Datafolha

- Publicidade-

O ex-presidente Lula (PT) continua à frente de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de votos para as eleições 2022. Em pesquisa divulgada nesta sexta-feira (17), o instituto Datafolha diz que não houve uma mudança significativa em comparação com o levantamento feito no mês de julho. Lula, que tinha 26%, agora tem 27% das intenções de voto na pesquisa espontâneia. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) parecia com 19% e agora tem 20%.

Para o segundo turno, o levamento estime que 56% dos entrevistados votariam em Lula (58% no anterior), contra 31% que apostariam em Bolsonaro, o mesmo percentual de três meses atrás. A pesquisa ouviu 3.667 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro em 190 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Quanto ao índice de rejeição, Bolsonaro aparece à frente, com 59% (59% na pesquisa anterior), seguido de Lula, com 38% (37% na pesquisa anterior).

Intenções de voto para o 1º turno

Lula (PT): 27% (26% na pesquisa anterior)

Jair Bolsonaro (sem partido): 20% (19% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 2% (2% na pesquisa anterior)

Outros: 3% (2% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 10% (7% na pesquisa anterior)

Não sabe: 38% (42% na pesquisa anterior)

Intenções de voto para o 2º turno

Lula (PT): 56% (58% na pesquisa anterior)

Bolsonaro (sem partido): 31% (31% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 13% (10% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)

Índice de rejeição

Jair Bolsonaro: 59% (59% na pesquisa anterior)

Lula: 38% (37% na pesquisa anterior)

João Doria: 37% (37% na pesquisa anterior)

Ciro gomes: 30% (31% na pesquisa anterior)

José Luiz Datena: 19% (não incluído na pesquisa anterior)

Luiz Henrique Mandetta: 18% (23% na pesquisa anterior)

Eduardo Leite: 18% (21% na pesquisa anterior)

Rodrigo Pacheco: 17% (não incluído na pesquisa anterior)

Aldo Rebelo: 15% (não incluído na pesquisa anterior)

Alessandro Vieira: 14% (não incluído na pesquisa anterior)

Simone Tebet: 14% (não incluído na pesquisa anterior)

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 2% (2% na pesquisa anterior)

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1% (2% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (2% na pesquisa anterior)