Luciano Szafir fala sobre vida após internação por Covid-19

O ator e apresentador Luciano Szafir, de 52 anos de idade, já está recuperado da luta vivida após ficar um mês internado por complicações causadas pela Covid-19. Em entrevista nesta quarta-feira (1) para a jornalista Carla Neves, da revista Quem, Szafir confessou que após o período no hospital, não é mais a mesma pessoa.

“Não sou mais o mesmo Luciano de antes. O pós-Covid é tão complicado quanto o durante. A recuperação é lenta e entender isso ajuda muito. Tenho lapsos de memória, canso muito mais rápido e ainda fiz uma colostomia. Não é fácil, mas me sinto privilegiado por ter oportunidade de acompanhamento médico e toda assistência que preciso. Eu saí do hospital já com orientação de acompanhamento emocional. Pela primeira vez estou fazendo terapia. Tem sido fundamental para a minha recuperação”,, disse ele, que ainda falou que com o tempo os momentos de angústia vão diminuindo.

“Depois dos altos e baixos e o risco de morte tão perto, os medos aumentam. As noites são sempre mais complicadas. Fico preocupado que algo aconteça, muitas sensações de angústia voltam a rondar os pensamentos. Mas, graças a Deus, estes momentos estão acontecendo cada vez menos“, falou.

Momentos com os filhos após a internação

Luciano ainda na conversa, revelou um dos momentos mais especiais após receber alta do hospital. Segundo ele, o reencontro com os seus filhos Sasha, Mikael e David foi um alívio:

“Rever meus três filhos foi um alívio que não sei como descrever. Quando eles estiveram no hospital e eu pude novamente sentir o cheiro deles, só conseguia agradecer pelo milagre de estar vivo. E o momento da alta também foi especial. Apesar da insegurança de não ser monitorado 24h por dia, sentir o vento no rosto e entrar na minha casa depois de 32 dias internado foi muito emocionante”, declarou.

Agradeceu pela vida

O apresentador ainda disse que todos os dias quando abre olho, é agradecer por estar vivo: “Desde que voltei para casa, a primeira coisa que faço quando abro os olhos é agradecer por estar vivo. Estou voltando com minha rotina aos poucos. Vivo um dia de cada vez. Faço a minha fisioterapia, vou tocando a vida profissional, tiro um tempo para meus filhos, minha mulher. Mas aprendi a respeitar os meus limites. Tem dias em que estou mais disposto, outros, nem tanto e tudo bem. Aprendi que a vida não pode ser desperdiçada com bobagens. Que não temos controle de nada, finalizou.